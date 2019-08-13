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Deniz Seki Bodrum’da inzivaya çekildi
Deniz Seki Bodrum’da inzivaya çekildi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Kurban Bayramı'nda KKTC'de sahne aldı. Bodrum'da yaşamaya başladığını açıklayan Seki, "Bodrum'da hayatım çok müstakil, çok izole. Kitap okuyorum, şarkı yazıyorum, kendi kendimeyim" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 13 Ağustos 2019 - 07:00

Deniz Seki bayramda Les Ambassadeurs Hotel'de sevenleriyle buluştu. Bin 500 kişinin bulunduğu sahnede sevenleriyle buluşan Seki, “Öncelikle tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun. Bolluk bereket afiyet içinde şahane bir bayram olsun. Herkes birbirini sevgiyle kucaklasın. Çok güzel bir bayram olsun. Kazasız belasız. Bu bayram herkes çok dikkatli olsun. Bugün bayramın ilk günü Kıbrıs'ta olmaktan çok mutluyum” dedi.

22 Ağustos'ta ilk defa Rafet El Roman'la Harbiye de beraber sahne alacaklarını açıklayan Seki, Bodrum’a taşındığını da açıkladı:

“Bodrum'da yaşamaya başladım. 1 yıl boyunca Bodrum'da yaşamayı düşünüyorum. İşler için gidip geleceğim. Bodrum'a yerleşmemin sebebi de o kadar çok o tarafta işlerim oluyor ki git gel yapacağıma orada yaşamayı tercih ettim. Bodrum'daki hayatım çok müstakil, çok izole. Kitap okuyorum, şarkı yazıyorum, kendi kendimeyim. Gelen giden arkadaşlarım. Evimin bahçesinde karpuzum bile var. Ekip biçmeyi çok seviyorum. Eylül sonu gibi İstanbul'a gelip ‘Best of Deniz' adlı albümüme başlamak istiyorum. O kadar çok bilinmeyen şarkım var ki ben bunların hepsini yeni nesle aktarmak istiyorum. Çünkü onların hepsi gerçek duygulardan oluşmuş şarkılar. Bunun için çok heyecanlıyım. Yeni albümde birkaç şarkımı çok sürpriz isimlerle söyleyebilirim.”

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Son güncelleme: 15:28 - 12.08.2019