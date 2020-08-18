Deniz Seki, Bodrum’da mavi yolculuğa çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde önceki gün konser veren pop müziği sanatçısı Deniz Seki Bodrum koylarında üç günlük tatile çıktı. Seki, tatil sırasında çektiği mayolu fotoğraflarını hayranları ile paylaştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde dün konser veren ve sahnede giydiği kırmızı dekolte kıyafeti ve verdiği kilolarla dikkat çeken pop müziği sanatçısı Deniz Seki özel bir yat ile üç gün sürecek mavi yolculuğa çıktı.

MAVİ YOLCULUKTA MAYOLU FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Yat ile Bodrum koylarını dolaşan Deniz Seki yattaki mayolu fotoğraflarını hayranları ile paylaştı. Konserinde “Düzenli spor yaparak kilo verdim. Spora devam ediyorum” diyen Deniz Seki'nin vücudunun formda olduğu görüldü.

“BİR SONRAKİ KONSER İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLUYORUM”

Deniz Seki fotoğraflarını paylaştığı sosyal medya hesabından “3 günlük tatil başlasın, bir sonraki konser için güneş enerjisi topluyorum ”dedi.

