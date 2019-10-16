Deniz Seki: Canım annem çok hasta

Daha önce beynindeki sorun nedeniyle 4 kez ameliyat olan Güler Seki, bu sabah yineden rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Seki tedavi altına alındı. Deniz Seki, annesi için sosyal medya hesabından dua istedi. 49 yaşındaki şarkıcı, “Canım annem için bol dua edin lütfen. Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

VERDİĞİ KİLOLARLA HABER OLDU

9 ayda 33 kilo veren Deniz Seki 57 kiloya düştü. Yeni haliyle objektif karşısına geçen popçu, “2-3 kilo daha verdikten sonra duracağım. Sağlıklı besleniyor, spor yapıyorum” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Deniz Seki’nin mide ameliyatı olmak için bir miktar daha kilo aldığı iddia edilmişti. Ancak şarkıcı bu iddiaları yalanladı.