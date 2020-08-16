Deniz Seki fazla kilolarından kurtuldu

Bodrum’da sahne alan usta şarkıcı Deniz Seki sahnede kırmızı ve dekolte kıyafeti ile dikkat çekti.

“10 KİLO VERDİM RAHATLADIM”

Daha önce mide küçültme operasyonu geçirdiğini belirten Deniz Seki uzun bir süredir yaşam koçu Şeyda Coşkun ile birlikte egzersiz yaparak yaklaşık 10 kilo verdiğini söyledi. Seki “Kilolarımdan kurtuldum kuş gibi hafifledim, yüzüme renk geldi, sağlıklı kalmak için spor yapın, yaşantınıza heyecan katın “ diyerek konserine İyisin Tabi isimli şarkısı ile başladı.

Seki yaklaşık iki saat süren performansında kendi eserlerinin yanısıra Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve Yıldız Tilbe‘nin şarkılarına da yer verdi. Konserini Masal isimli şarkısı ile sonlandıran Deniz Seki'yi hayranları dakikalarca ayakta alkışladı.



