Deniz Seki hapisteki günlerine gönderme yaptı, karantina mesajı verdi

Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir video ile takipçilerine seslendi ve son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili bir konuşma yaptı.

Pek çok ünlü gibi Deniz Seki de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve meslektaşlarının destek verdiği ‘evde kal Türkiye’ akımına çektiği video ile dahil oldu.

Yaşadığımız süreç hakkında son derece samimi bir şekilde konuşan ve yaşanan belanın bir an önce başımızdan gitmesini isteyen Seki, takipçilerine bir sosyal medya konseri sözü verirken annesinin görememenin yarattığı burukluktan bahsetti.

Hapiste bulunduğu döneme de gönderme yapan Deniz Seki, bu durumun sonunda ölüm olduğu için çok daha dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.