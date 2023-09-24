Deniz Seki’den annesine veda
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Deniz Seki’nin annesi Güler Seki, dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Deniz Seki annesinin vefatını sosyal medya hesabından ‘Annemizi, meleğimizi, Güler’imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadeleriyle duyurdu.
Güler Seki için bugün Göztepe Çemenzar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Deniz Seki annesinin tabutu başında taziyeleri kabul etti.
Törene müzik dünyasından Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, Sedat Kapurtu ve Emel Müftüoğlu gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
Güler Seki’nin naaşı ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)