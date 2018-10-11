Deniz Seki’den Berkay’a destek

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ünlü şarkıcı Deniz Seki Arda Turan’a büyük tepki göstererek, “Haberi duyduğumda şok oldum. Ülkemizi dünyada temsil eden birinin yapacağı bir hareket mi bu ya? Her şeyden önce dünyalar güzeli hamile eşine ayıp. Doğum yapacak kızcağız. Rezillik diz boyu. Çok ayıp ettin Arda Turan.O çok bahsettiğin adamlık, erkeklik bu değil bunu sakın unutma. Yazıklar olsun sana. Canım Arkadaşım Berkay güzel kardeşim Özlemim çok geçmiş olsun. Biliyorsunuz her zaman yanınızdayım.” yorumunu yaptı.



NE OLMUŞTU?

Başakşehir’de forma giyen futbolcu Arda Turan, dün Emirgan’daki özel bir mekanda önce Berkay’ın eşine saldırdı, sonra da ünlü popçunun burnunu kırdı. Olayın ardından Berkay’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Berkay’ın eşi Özlem Şahin, Arda’nın elinde bir silahla hastaneye geldiğini ve Berkay’a “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim” dediğini açıkladı. Arda Turan ise, söz konusu kavgayı, “Basit bir tartışma” olarak değerlendirdi. Arda Turan’ın bu açıklamasının ardından Berkay’da sessizliğini bozdu.

BERKAY ŞAHİN: ARDA'NIN EŞİMİ TANIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Berkay Şahin “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda’nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var ” dedi.