Deniz Seki’den Hüsnü Şenlendirici açıklaması

Seki ile Hüsnü Şenlendirici, büyük bir aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz gün Deniz Seki’nin Hüsnü Şenlendirici’ye yazdığı ‘Adaletsiz Seçim’ şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki’nin, Deniz ve Hüsnü’yü barıştırdığı iddia edildi. Deniz Seki, Aleyna Tilki’nin yorumladığı şarkıyı Instagram hesabından, ‘Dünyalar güzeli starım benim. Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın, sesine sağlık’ notuyla paylaştı.

DENİZ SEKİ’DEN JET YALANLAMA

Şarkıcı Deniz Seki hakkında çıkan bu haberlerin ardından bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu ve şunları yazdı: “Kendini bilmez bazı insan müsvettelerinin çıkardığı saçma sapan haberlere lütfen itibar etmeyin. Dün Aleyna'nın şarkımı söylemesine karşılık senelerdir sahnede dahi okumadığım şarkımla barıştığımı söyleyerek bende ona ufak bir jest yaptım. Aksi durumda bir şey kesinlikle düşünülmesin lütfen. Bu konuya dair açıklama yapmak isterim”