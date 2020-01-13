Deniz Seki’den ‘Kırmızı’ açıklama

Girne'de bir hotelde sahneye çıkan Deniz Seki kırmızı kıyafeti ile dikkat çekti. Kırmızı renk kıyafet giymeyi çok sevdiğini belirten sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında sanatçı arkadaşı Emel Müftüoğlu da vardı.

Deniz Seki yeni yılın ilk konserinde Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sanatçıyı dinlemeye gelenlerden biri de yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu idi. Sevilen şarkılarını seslendiren Deniz Seki kırmızı renk elbisesi ile de dikkat çekti.

Kırmızı renk kıyafetleri çok sevdiğini ve sık sık kırmızı renkler tercih ettiğini belirten sanatçı “Kırmızı rengi çok severim. Bana göre sahneye de en çok bu renk yakışıyor” dedi. Önü transparan üzerine işlemeli minili kıyafeti beğeni toplayan sanatçı sahnede şarkı söylerken oldukça keyifli bir gece geçirdi.

Bundan önceki konserinde sahneden düşerek ciddi bir kaza geçiren ve büyük bir tehlike atlatan Deniz Seki Kıbrıs konserinde daha temkinli davranmayı da ihmal etmedi.