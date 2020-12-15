Deniz Seki’nin paylaşımı olay oldu

Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından fazla kilolarından kurtulduğuna dair bir paylaşımda bulundu. Seki'nin gönderisine "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" şeklinde yorum yapan bir kişiye yanıt ise yaşam koçu Şeyda Coşkun'dan geldi

Deniz Seki 1995’te birinci geldiği Popshow yarışmasına katıldığında henüz 25 yaşında ve 36 bedendi. Yıllar içinde kilo aldı. Şubat 2018'de, 90'a çıkınca mide küçültme ameliyatı oldu.

Dokuz ayda 33 kilo verip 57’ye düştü. Ama son iki yılda bir kısmını geri aldı. Geçen yaz da tartıda 81 kiloya çıktığını gören Deniz Seki, yaşam koçu Şeyda Coşkun ile kampa girdi. Dört aylık süreçte 22 kilo verip 59’a düştü.

Instagram hesabından zayıfladığını gösteren paylaşımda bulunan Seki’ye bir takipçisi “Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış” şeklinde bir yorum yaptı.

Yanıt, Deniz Seki’yi zayıflatan diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun’dan geldi: “Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim.”