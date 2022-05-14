Deniz Seki’nin son hali olay oldu
Dün akşam Bakü'de sahneye çıkan şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından kulisinde çekildiği fotoğrafları paylaştı. Ağır bir makyaj ve kabarık saç yaptıran Deniz Seki'yi takipçileri tanıyamadı.
Dün akşam Bakü’de sahne alan şarkıcı Deniz Seki, konser öncesi kulisinde çekildiği pozları Instagram hesabında yayınladı.
Ağır bir makyajla kamera karşısına geçen 51 yaşındaki Seki’yi takipçileri tanımakta zorlandı.
“Bu kim?”, “Tanıyamadım” yorumlarının yapıldığı Deniz Seki bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Bülent Ersoy’a benzetildi.
Safiye Soyman, Selen Görgüzel, Yonca Evcimik ve Aslı Zen ise Seki’ye destek yorumları yaptı.