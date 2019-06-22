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Deniz Seki’ye takipçisinden ilginç İstanbul seçimi tepkisi
Deniz Seki’ye takipçisinden ilginç İstanbul seçimi tepkisi
Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul seçimine dair paylaşımına son derece ilginç bir tepki aldı.
Magazin 22 Haziran 2019 - 09:22

Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı bir selfiesine “Tatilimize ufak bir ara verip vatandaşlık görevimizi yapmaya, oyumuzu kullanmaya gidiyoruz değil mi?” notunu düştü. Seki’nin bu paylaşımı büyük beğeni alırken şarkıcının takipçilerinden biri, “Haklısınız bunu yazmazsanız mahalleniz linç edebilir sizi, konserlerinizi boykotta edebilirler” şeklinde bir yorumda bulundu. Sadece vatandaşlık görevini yerine getirmek adına hareket eden ve masumane bir çağrıda bulunan Seki’nin bu son derece ilginç yoruma verdiği cevapsa; “Bu konuda mahalle baskısı hissetmiyorum. Ben oyumu kullanmak için İstanbul’a geçiyorum, İstanbul’da yaşayanlara da hatırlatmak istedim. Sonuçta takip edilen kişileriz” demekle yetindi ve iki de gülücük emojisi koydu.

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Son güncelleme: 09:23 - 22.06.2019
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