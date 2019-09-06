Deniz Tekin kimdir ve kaç yaşında? Deniz Tekin’in hayat hikayesi…

Tam adı Hatice Deniz Tekin olan genç sanatçının hayat hikyesinde ilginç detaylar bulunuyor. 22 yaşında olan Deniz Tekin’in hayatı şu şekilde…

DENİZ TEKİN KİMDİR?

Müzisyen ve söz yazarı Deniz Tekin, müziğe olan ilgisi sekiz yaşındayken piyano ve yan flütle başladı. Ortaokul ve lise yıllarında çeşitli yerel gruplarda yer aldı. 16 yaşında küçük kafelerde canlı müzik deneyimini gerçekleştirdi. Aynı zamanda çeşitli müzik platformlarında ‘Daphead' kullanıcı adı ile kendi kayıtlarını paylaşıp bilinen şarkıların coverlarını yaptı ve ilgi gördü. 2017 yılında ise ilk stüdyo albümü “Kozakuluçka”yı yayımladı.

Memur bir ailenin çocuğu olarak İzmir’de doğdu ve Konak’ta ilk yıllarını geçirdi. Anne ve babası kamu sektöründe diş doktorluğu yaptığı için çocukluğu farklı illerde geçti. İlk olarak ailesiyle Mardin’e gitti ve ilkokulu burada bitirdi. Ardından Gaziantep’te ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Müziğe olan ilgisi babasının da teşvikleriyle piyano ve yan flüt ile başladı. Gaziantep’te SoundCloud gibi müzik paylaşım platformlarında çalışmalarını paylaştı ve ilgi gördü. Bu dönemlerdeki kayıtları YouTube’da 1 ile 7 milyon arasında dinlendi. Yeterli bir dinleyici kitlesi oluşturduktan sonra İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde konserler verdi. Kalben 2015 yılındaki bir röportajında Tekin’in çaldığı enstrümanlara ve sesine dikkat çekti. Gaziantep sonrasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde eğitim görmeye başladı. 2017 yılında ise henüz on dokuz yaşındayken dokuz şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümü “Kozakuluçka”yı yayımladı. Bu albümde Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği “Beni Vur” adlı şarkıyı yorumladı. Ayrıca “Bende Bir Problem Var şarkısına İstanbul’da bir klip çekti. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ kampanyasına destek verdi.