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Denizci Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi 'Bir Denizaltı Hikayesi'nin çekimlerine İstanbul ve Cunda’nın ardından Muğla’nın Bodrum ilçesinde devam edildi.

Güncellenme: 13:41, 22/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Denizci Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci’nin başrollerini paylaştığı “Bir Denizaltı Hikayesi” isimli dizinin çekimleri Gündoğan'da başladı. Uzun bir aradan sonra yeniden kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un, Arman isminde bir denizaltı araştırmacısını oynayacağı öğrenildi.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 

Gündoğan koyunda rolü gereği dalışlar yapan yakışıklı oyuncuya kalabalık bir set ekibi eşlik etti. Gün boyu çekimlerin sürdüğü dizi setine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Dijital platformda yayınlanacak olan dizinin çekimlerine Ege sahillerinde devam edileceği öğrenildi.

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