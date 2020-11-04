Depremde hayatını kaybeden ikizler, İclal Aydın’ın kuzeni çıktı

Aynı gün hayata merhaba diyen ikiz kardeşler Çınar ve Sayra Alpgündüz, depremin yıktığı Rıza Bey Apartmanı’nda yine el ele can verdi. Deprem onları hem hayattan kopardı hem de hayallerini yarım bıraktı.

Çınar’ın gözü göklerdeydi, pilot olmak istiyordu. Sayra ise hayat kurtarmak için doktor olmayı hayal ediyordu…

İkizler için gözyaşları sel oldu…



“SESLERİ GELİYOR DİYE HABER GELİNCE…”

Oyuncu İclal Aydın ise kuzeni Tülin Alpgündüz’ün vefat eden ikizleri Sayra ve Çınar için Instagram hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl anlatılır, nasıl yazılır bilemiyorum. Anneleri Tülin çocukluğumuzda oyunlar kurduğumuz, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim. Cumartesi öğleden sonra ‘çocukların sesini duymuşlar, yaşıyorlarmış’ haberi geldi kardeşimden. Dünyalar bizim oldu. Sonra umutlu ve sevinçli bir bekleyiş başladı. Gece oluyor, saatler geçiyor. Bütün aile birbirimize soruyoruz. Yeni bir haber var mı?”

“DÜNYA ÜZERİNDE TESELLİNİN OLMADIĞI BİR AN”

“Sonra… Sonrasını biliyorsunuz. Sessizliğin içindeki kabulleniş. Depremin ilk dakikasından bu yana kimlerle konuştum, neler olup bitti bulanık bir rüya gibi şu anda. Çok umutluyduk çok. Ailem, arkadaşlarımız, komşularımız, hiç tanışmadığımız insanlar, bütün ülke. Birlikte dua ettik, birlikte ağladık. Birlikte umutlandık. Yavrularımız cennettedir biliyorum. Dünya üzerinde tesellinin olmadığı bir an bu. İzmir depreminde yavrularımızla beraber hayatını kaybeden canlara rahmet kalana sabır ver Allah’ım.”