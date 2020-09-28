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Deren Talu erkek kılığına girdi
Deren Talu erkek kılığına girdi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu (23), başrollerini Aleksander Sokolov ve Yurdaer Okur ile paylaştığı 'Son Kale Hacıbey' filminde babasını ve kaleyi kurtarmaya çalışan Fatma'yı oynuyor. Bazı sahnelerde erkek kılığına giriyor.
Magazin 28 Eylül 2020 - 12:51

Defne Samyeli’nin 2010’da boşandığı Eren Talu’dan olan kızlarından Deren Talu (23), ‘Son Kale Hacıbey’ filmi ile ilk kez bir sinema projesinde hayranlarının karşısına çıkacak. Talu, bu kez erkek kılığındaki haliyle herkesi şaşırtacak gibi görünüyor.

Deren Talu, filmin bazı sahnelerinde erkek kılığına girdi.

18. yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey’in başarılı kumandanı Ahmet Paşa’nın (Yurdaer Okur) kızı Fatma karakterine can veren Deren Talu, hikaye gereği babası tarafından kale işgal edilmeden önce gizli bir köye gönderiliyor.

Babasını ve Hacıbey Kalesi’ni kurtarmak için yola çıkan Fatma (Deren Talu), kendisine bu yolda yardım eden Kozak askeri Andrey (Aleksander Sokolov) ile heyecan dolu bir maceraya atılıyor.

Yönetmenliğini Konstantin Konovalov, senaristliğini ise Yevhen Tymoshenko’nun üstlendiği Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film, 23 Ekim’de sinemaseverlerle buluşacak.

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Son güncelleme: 13:05 - 28.09.2020
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