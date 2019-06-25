Şimdilerde kadrosunda yer aldığı filmin çekimleri için koşturan Deren Talu, genç yaşta dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim… İlk olarak bir banka reklamında kendisini gösteren Talu, sonrasında yaptığı paylaşımlar ve çarpıcı fiziği ile öne çıktı. Annesi gibi oyunculuğa merak salan 22 yaşındaki Deren Talu, uzun bir aradan sonra paylaştığı bikinili karesi ile beğeni kazandı. Genç kadının ‘Saklambaç’ notuyla paylaştığı kare kısa sürede binin üzerinde beğeni aldı.

ELEŞTİRENLER DE OLDU

Talu’nun bikinili karesini bazı instagram hesaplarında görenler de fotoğrafta photoshop olduğunu iddia ederek ’22 yaşında bir gencin neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu anlamak çok güç’ şeklinde yorumları oldu.