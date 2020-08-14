Deren Talu ve Baran Tınaz aynı yerde tatil yapıyor

Deren Talu ve Baran Tınaz aynı yerde tatil yapıyor

Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, Mıhlı Şelalesi'ni ziyaret etti ve buradaki gölde serinlemeyi de ihmal etmedi. Talu, sosyal medya hesabından gölün tadını çıkartırken çekilmiş karelerini paylaştı.

İşletmeci Baran Tınaz’ın Asos’ta çekilen pozuna kalp emojisi mesajı atarak yeni bir aşka başladığının sinyalini veren Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisi için tatilin plajda güneşlenmek olmadığını gösterdi.

Altınouluk çevresinde bulunan Mıhlı Şelalesi’ni ziyaret eden Deren Talu, buradaki buz gibi suyun tadını çıkartarak serinlerken siyah bikinisiyle çekilmiş karelerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Talu’nun da Kaz Dağları civarından yaptığı bu paylaşım kalp emojisi attığı Tınaz’la aynı yerde tatilde olduğunu ortaya çıkardı. Talu’nun takipçileri yorumlarına ‘Sevgililer tatilde’ şeklinde notlar yazdı.

Deren Talu ayrıca sosyal medya hesabından sosyetenin o civarda konaklarken tercih ettiği bir otelde kaldığını da açıklamış oldu. Talu, paylaşımlarında tek başına görünmeye çalışırken Baran Tınaz ise sosyal medya hesabından otelde çekilmiş ve birlikte göründükleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı.