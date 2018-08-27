Deren Talu’dan ‘Son yazlık pozlar’

Annesi Defne Samyeli'nin paylaştığı bikinili karelerin ardından sosyal medya hesabından benzer paylaşımlarda bulunan kızı Deren Talu yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Eğitimini sürdürdüğü Amerika’dan reklam projesi için dönen ve sonrasında boy gösterdiği işlerle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımla beğeni topladı. Hesabından, adeta bir modelmişçesine paylaşımlarda bulunan Talu’nun bikinili karesi 20 bini aşkın beğeni kazandı.

Kısa aralıklarla yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Deren’in bu karesine yapılan yorumların ortak yönü onun güzelliği üzerine olurken aynı zamanda ‘Son yazlık pozlar’ şeklindeki bir yorum da dikkatlerden kaçmadı.