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Deren Talu’nun olay yaratan kolyesi… O bilindik tartışma!
Deren Talu’nun olay yaratan kolyesi… O bilindik tartışma!
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin hışmına uğradı.
Magazin 4 Temmuz 2019 - 09:45

Şimdilerde kadrosunda yer aldığı film için koşturan 22 yaşındaki Deren Talu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle iletişim kurmayı tercih ediyor. Zaman zaman yaptığı bikinili paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Talu, instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla bu kez bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

‘HAÇ TAKMIŞ TEPKİSİ’

Deren Talu, hem instagram hesabının hikaye kısmından hem de normal paylaşım bölümünden kot şortlu karelerini paylaştı. Talu’nun çekici fiziğini gözler önüne serdiği paylaşım büyük beğeni alırken bazı takipçileri boynundaki kolyenin ‘Haç’ şeklinde olduğunu yazmaya başladı. Kısa sürede Talua’nun takipçileri arasında bir tartışmaya yol açan kolyenin kılıç olduğunu yazanların çoğunlukta olduğu görülürken onu ‘Haç’a benzetenlerin sayısı da bir hayli fazla oldu.

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Son güncelleme: 09:46 - 04.07.2019