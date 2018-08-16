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‘Deren’den anneye nispet pozu’
‘Deren’den anneye nispet pozu’
Eski manken ve sunucu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu bikinili paylaşımıyla dikkat çekti.
Magazin 16 Ağustos 2018 - 07:36

Sosyal medya, geride bıraktığımız gün 46 yaşındaki Defne Samyeli’nin bikinili fotoğraflarını konuştu. Yaz aylarının son günlerini kızlarıyla birlikte çıktığı Alaçatı tatilinde değerlendiren Samyeli, beyaz bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. deren-talu-ic

KIZI DEREN’DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Defne Samyeli’nin olay yaratan bikinili karelerinin ardından bu defa annesinin fotoğraflarnı çeken 21 yaşındaki Deren Talu objektif karşısına geçti ve o da bikinili bir pozunu hesabından paylaştı. Genç kızın annesinin hemen ardından bu tarz bir paylaşımda bulunması onu takip edenlerin; ‘Deren’den anneye nispet pozu’ şeklinde yorumlar yapmalarına neden oldu.

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Son güncelleme: 11:01 - 16.08.2018
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