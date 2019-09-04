Derin Talu: Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 16'ncı doğum gününü ilginç bir mesajla kutladı. Talu paylaşımına "Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız" notunu düştü.

Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, 16. yaşını kutladı. Derin üzerinde 16 yazan balonla verdiği pozu Instagram’a yükleyerek altına “Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız” notunu düştü. Defne Samyeli de kızının doğum gününü Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla kutladı. Samyeli paylaştığı fotoğrafın altına “3 Eylül 2003… Kucağıma ilk verildiğinde bugünleri hayal bile edemezdim. İyi ki doğmuşsun, benim canım kızım. Ömrün iyilikler, güzelliklerle dolu olsun” diye yazdı.