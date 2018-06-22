Derin Talu’dan Cem Yılmaz yorumu
Tek başına görüntülenen Derin Talu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Annesinin yeni ilişkisi hatırlatılıp ünlü komedyen hakkındaki düşünceleri sorulan Talu; “Kendisini seviyorum” demekle yetindi. Annesinin birlikteliğini onaylayan Derin, ilerde de oyuncu olmak istediğini ekledi.
Öte yandan Samyeli ve Yılmaz’ın Bodrum tatili konuşulurken Derin Talu henüz tatile gidemediğini belirtip; “Tatile gitmek için hevesleniyorum. Bodrum sonrasında da Çeşme’ye gitmek istiyorum” dedi. Cem Yılmaz ve annesiyle birlikte tatile çıkıp çıkmayacağı sorulan Talu; “Henüz bunu konuşmadık” dedi.