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Derin Talu’dan Cem Yılmaz yorumu
Derin Talu’dan Cem Yılmaz yorumu
Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 22 Haziran 2018 - 09:48

Tek başına görüntülenen Derin Talu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Annesinin yeni ilişkisi hatırlatılıp ünlü komedyen hakkındaki düşünceleri sorulan Talu; “Kendisini seviyorum” demekle yetindi. Annesinin birlikteliğini onaylayan Derin, ilerde de oyuncu olmak istediğini ekledi.

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Öte yandan Samyeli ve Yılmaz’ın Bodrum tatili konuşulurken Derin Talu henüz tatile gidemediğini belirtip; “Tatile gitmek için hevesleniyorum. Bodrum sonrasında da Çeşme’ye gitmek istiyorum” dedi. Cem Yılmaz ve annesiyle birlikte tatile çıkıp çıkmayacağı sorulan Talu; “Henüz bunu konuşmadık” dedi.

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Son güncelleme: 14:45 - 22.06.2018
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