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Derya Şensoy, ihanet ve aldatma iddiaları hakkında açıklamada bulundu
Derya Şensoy, ihanet ve aldatma iddiaları hakkında açıklamada bulundu
Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Derya Şensoy konuştu.
Magazin 10 Ocak 2017 - 07:33

Geride bıraktığımız günlerde ayrılık kararı alan Sarp Levendoğlu ve Birce Akalay çiftinin bu kararının arkasında Derya Şensoy’un olduğu iddia edilmişti. Uzun süredir sessizliğini koruyan Derya Şensoy sonunda bir açıklamada bulundu. İşte Şensoy’un beklenen açıklaması: “Birkaç gündür yapacağım herhangi bir yorumun sevdiklerime zarar vermesinden çekindiğim için susuyorum. Fakat bu sabahki ‘takvim operasyonu’ iftirası bardağı taşıran son damla oldu. Sevgi ve saygı çerçevesinde biten her şeyiyle güzel hatırlayacağım ilişkimin ardından konuyla ilişkisi olmayan kişilerin yalan haberlerle yıpratılıp, üzülmesine izin veremem. Beni ve sevdiklerimi yıpratmak için uydurulan bu hikâyeyle ilgili gerekenin yapılacağını bildirmek isterim”

DERYA’NIN DEDİKODU YAYDIĞI YAZILMIŞTI

Bir gazetede çıkan haberde Şensoy’un sevgilisi Seçkin Özdemir’i Sarp Levendoğlu ile aldattığı ve dikkati dağıtmak için Özdemir’in kendisini Nilay Deniz ile aldattığı dedikodusunu yaydığı ileri sürülmüştü.

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Son güncelleme: 12:56 - 10.01.2017
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