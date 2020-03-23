Derya Şensoy: Miniş miniş deliriyorum

Oyuncu Derya Şensoy, ev karantinasında geçirdiği 11. günde psikolojisinin ne hale geldiğini gösteren bir paylaşımda bulundu.

Corona virüsü salgınını önleyebilmek adına kendilerini evlerine kilitleyenler isimler, sosyal medya paylaşımları ile psikolojilerinin ne hale geldiğini gözler önüne seriyor.

Uzun bir zamandır evinden çıkmayan isimlerden oyuncu Derya Şensoy, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda elinde süpürge yerleri süpürürken görülüyor.

Şensoy bu paylaşımın üzerine düştüğü notla uzun bir süredir evinden çıkmayan insanların sahip olduğu psikolojiyi gözler önüne serdi.

İşte Derya Şensoy’un o satırları:

“Yine aynı döngüye girdim! Ev kendi kendine toz üretiyor gibi, sanki inşaat var içeride! Ya ben miniş miniş deliriyorum”