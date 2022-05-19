Derya Şensoy’un baba özlemi
Derya Şensoy, geçen yıl yaşamını yitiren babası Ferhan Şensoy'u sosyal medyada andı. Şensoy, "Özlem dinmediği gibi çığ gibi büyüyor" dedi.
Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy ve kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy ile birlikte yer aldığı siyah-beyaz karesini Instagram hesabından yayınladı.
Şensoy, paylaşımına “Zaman çok çok çok çabuk geçiyor baba. Özlem dinmediği gibi çığ gibi büyüyor. Senden öğrendiğimiz gibi yaşıyoruz hayatı, dimdik. Ama hep eksik, kocaman bir boşluk. Bir gün iyi, bir gün kötü. Seni çok seviyorum” notunu düştü.
Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, geçen yıl 31 Ağustos’ta kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Şensoy’un ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.
“SANA HİÇBİR ZAMAN DOYAMADIM BABA”
Derya Şensoy, geçen yıl Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törende babasına yazdığı bir şiiri okumuştu. Şensoy, “Ben üniversitedeyken biz babamla uzun bir süre ayrı kalmıştık. Ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp, yollamıştım” diyerek o dizeleri paylaşmıştı:
Zamanlardan bir zaman çıksa, gelse
Ben o gün izlemeye doysam seni
Haydi, diyelim dünya tersine dönse
Ve okumaya doysam seni
Hatta haftanın 8. günü
Aklına bile doyarım belki
Ama sana hiçbir zaman doyamam baba…
O da bana şöyle yazmıştı mektubunda;
Bir baba-kız aşkıdır
Aşar okyanusları, çok yunusları
Baba-kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı
Seni çok ama çok seviyorum.