Derya Şensoy’un baba özlemi

Derya Şensoy, geçen yıl yaşamını yitiren babası Ferhan Şensoy'u sosyal medyada andı. Şensoy, "Özlem dinmediği gibi çığ gibi büyüyor" dedi.

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Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy ve kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy ile birlikte yer aldığı siyah-beyaz karesini Instagram hesabından yayınladı.

Şensoy, paylaşımına “Zaman çok çok çok çabuk geçiyor baba. Özlem dinmediği gibi çığ gibi büyüyor. Senden öğrendiğimiz gibi yaşıyoruz hayatı, dimdik. Ama hep eksik, kocaman bir boşluk. Bir gün iyi, bir gün kötü. Seni çok seviyorum” notunu düştü.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, geçen yıl 31 Ağustos’ta kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Şensoy’un ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

“SANA HİÇBİR ZAMAN DOYAMADIM BABA”

Derya Şensoy, geçen yıl Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törende babasına yazdığı bir şiiri okumuştu. Şensoy, “Ben üniversitedeyken biz babamla uzun bir süre ayrı kalmıştık. Ayrı kıtalardaydık. Ona bir şiir yazıp, yollamıştım” diyerek o dizeleri paylaşmıştı:

Zamanlardan bir zaman çıksa, gelse

Ben o gün izlemeye doysam seni

Haydi, diyelim dünya tersine dönse

Ve okumaya doysam seni

Hatta haftanın 8. günü

Aklına bile doyarım belki

Ama sana hiçbir zaman doyamam baba…

O da bana şöyle yazmıştı mektubunda;

Bir baba-kız aşkıdır

Aşar okyanusları, çok yunusları

Baba-kız aşkımız şimdi okyanusları, çok bulutları ve yıldızları aştı

Seni çok ama çok seviyorum.

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