Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy’un baba özlemi

Oyuncu Derya Şensoy ile Müjgan Ferhan Şensoy, 2021 yılında hayatını kaybeden babaları usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'u 2'nci ölüm yıl dönümünde andı.

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Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021’de kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Oyuncu Derya Şensoy ile kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy, babalarını 2’nci ölüm yıl dönümünde andı.

“YARIN YİNE SAHNEN VAR… 3 OYUN BİRDEN”

Babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Derya Şensoy, şu ifadeleri kullandı:

“Demin Feruş yolladı bu fotoğrafı baba, ‘Babam ve Daduş’ yazmış… Eve, sokaklara, İstiklal Caddesi’ne hatta koskocaman Taksim’e sığamadım. Koşar adım yürüdüm… Kimseye çaktırmadan ağladım, bazı insanlar çaktı… Balo Sokak’a döndüm, istemsizce… Tiyatromuzda temizlik vardı, yarın yine sahnen var… 3 oyun birden!”

“İlker çıkmamış, son kontrolleri yapıyor. O kitleyecek bu akşam. Mustafa ve Ender demin çıkmış yakalayamadım. Erdinç abi ve Işıldaklar biraz daha erken çıkmış, Erdinç abi hepimizden önce gidiyor mezarlığa 31 Ağustos’ta.”

“Seni çok özledik! Kalbimin en içindesin, her gün. Fuaye, salon, alt kulis çok sessiz sensiz her yer Ses Tiyatrosu’nda! Ama kulağımda hep çınlıyor sesin. Doğruyu ve yolumu hâlâ hep kalbimdeki sesinle bulmaya devam ediyorum. Seni çok ama çok seviyorum babacığım.”

“ÇOK ÖZLÜYORUM”

Müjgan Ferhan Şensoy da babasının fotoğrafını “İki sene nasıl geçti, hem çok yavaş hem çok hızlı. Hala duygularımı paylaşmakta zorlanıyorum. Çok özlüyorum çok. Ünye'deyiz, bana bakıyorsun bu fotoğrafta, analog makinamla denemeler yapıyorum, en sevdiğim fotoğraflarından biri olacağını bilmeden” notuyla paylaştı.