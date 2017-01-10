Derya Şensoy, yine kafaları karıştırdı

Sarp Levendoğlu ile beraberlik yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy, bu iddialara yönelik sorulara cevap vermeyerek kafaları karıştırıyor. Genç oyuncu daha önce de iddiaları yalanlamamış ve "Bu konuya dair şimdi bir şey söylemeyeceğim" demişti.

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Oyuncu Sarp Levendoğlu’yla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy, aralarında kız kardeşi Ferhan Şensoy ve şarkıcı Cenk Eren’in de bulunduğu arkadaş grubuyla Cihangir’deydi. Bir mekânda gece yarısına kadar sohbet eden Derya Şensoy, çıkışta ihanet sorularını kahkaha atarak yanıtsız bıraktı.

“SADECE TEŞEKKÜR EDECEĞİM”

Arkadaşlarıyla bulunduğu mekândan ayrılırken muhabirlerin “Sarp Levendoğlu’yla yaşadığınız gizli bir beraberlik var mı? Levendoğlu’nun eşi Birce Akalay’la bu yüzden ayrıldığı söyleniyor doğru mu?” sorusunu cevapsız bırakan Derya Şensoy, kahkaha attıktan sonra “Arkadaşlar sadece teşekkür edeceğim. İyi geceler” diye karşılık verdi.