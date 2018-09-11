Derya Şensoy’dan düğün açıklaması

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Geride bıraktığımız akşam dünya evine giren ablası Ferhan Şensoy’un düğününe katılan Derya Şensoy her ne hikmetse ertesi gün çıkan haberlerde düğüne gitmediği şeklinde başlıklara rastladı. Ablasıyla arasının bozuk olmasından ötürü onun düğününe katılmadığı yönündeki haberleri büyük bir şaşkınlıkla okuyan Derya, hemen bir arkadaşının düğün sırasında çektiği karesini buldu ve sosyal medya hesabından da paylaştı. Şensoy bu fotoğrafın hakkında çıkan haberlere bir cevap olmasını umarak şu satırları yazdı:

“Buldum! Esra Köseoğlu çekmiş! “Ablanın düğününe neden gitmedin?” cilere gelsin… Tabi ki oradaydım! Hatta öptüm bile kocaman ama teşekkürlerin en büyüğü beni hiçbir özel günümde yalnız bırakmayan rüya takımıma!”