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Derya Şensoy’dan düğün açıklaması
Derya Şensoy’dan düğün açıklaması
Oyuncu Derya Şensoy sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.
Magazin 11 Eylül 2018 - 07:36

Geride bıraktığımız akşam dünya evine giren ablası Ferhan Şensoy’un düğününe katılan Derya Şensoy her ne hikmetse ertesi gün çıkan haberlerde düğüne gitmediği şeklinde başlıklara rastladı. Ablasıyla arasının bozuk olmasından ötürü onun düğününe katılmadığı yönündeki haberleri büyük bir şaşkınlıkla okuyan Derya, hemen bir arkadaşının düğün sırasında çektiği karesini buldu ve sosyal medya hesabından da paylaştı. Şensoy bu fotoğrafın hakkında çıkan haberlere bir cevap olmasını umarak şu satırları yazdı:

“Buldum! Esra Köseoğlu çekmiş! “Ablanın düğününe neden gitmedin?” cilere gelsin… Tabi ki oradaydım! Hatta öptüm bile kocaman ama teşekkürlerin en büyüğü beni hiçbir özel günümde yalnız bırakmayan rüya takımıma!”

FERHAN ŞENSOY’DAN BABA AÇIKLAMASI

Kardeşi Derya Şensoy, sosyal medya hesabından düğüne katıldığına dair paylaşımda bulunurken, Ferhan da aynı adı taşıdığı babası Ferhan Şensoy’un düğününe katıldığını, yaptığı paylaşımla gösterdi. Genç kadın paylaşımının yanına düştüğü notla dikkat çekti.

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Son güncelleme: 11:17 - 11.09.2018
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