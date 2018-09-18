Derya Tuna oğlu İdo’nun biten aşkıyla ilgili ilk kez konuştu

Derya Tuna oğlu İdo’nun biten aşkıyla ilgili ilk kez konuştu

Sunucularından biri olduğu 4 Kadın Zamanı adlı programda oğul İdo'nun biten aşkıyla ilgili ilk kez konuşan Derya Tuna şunları söyledi...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses mimar sevgilisi Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin yollarını ayırma nedeni olarak iki iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan biri Derya Tuna’nın, Yasemin Şefkatli'yi istemediği yönündeydi, bir diğeri ise Şefkatli'nin cesur pozları olmuştu.

4 Kadın Zamanı programının sunucusu Derya Tuna o iddialara cevap verdi. Tuna; Ben asla ve asla ayrılığa dâhil olmadım' dedi. İşte Derya Tuna'nın açıklamalarından satırbaşları…

“İkisi de çok yetişkin aklı başında insanlar. Zaten ilişkileri başlarken de benim onayımı almadılar. Ayrılırken de bana sormadılar.”

“Ben asla ve asla ayrılığa dâhil olmadım. Onlar anlaşamadı ayrıldı. Ben iki üç gün sormadım bile ayrıldınız mı? diye…”

“İdo çok modern bir çocuk. Onun da belli çizgileri vardır. Yasemin'in fotoğraflarından mı yoksa başka nedenlerden mi ayrıldılar bilmiyorum.”

“Ben ayrılık olayını ne İdo ile ne de Yasemin'le konuşmadım. Neden ayrıldılar bilmiyorum.”

“Belki hayranlarının yazdıkları mesajlar da aralarını açmış olabilir. Ama İdo ile ayrılık konusunu hiç konuşmadım.”

“İdo, Yasemin'in kıyafetine karıştı mı karışmadı mı bilmem. Bir kadın da kendine yakışanı bilir. Yasemin'in bir şey yaptığı yok. Yanlış anlaşılmasın. Çok düzgün bir kız.”

“İdo'nun zayıflama nedeni aşk acısı değil. Bir günde üç dört işe gidiyor. Sürekli hareket halinde, dans ediyor yoğunluktan zayıfladı. Ama sağlığı gayet yerinde.”