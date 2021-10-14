Derya Tuna ve komşusu arasında kavga! ‘Dua edin İbrahim Tatlıses duymadı’

İstanbul Sarıyer'de İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın yaşadığı sitenin bahçesinde kavga çıktı. Tuna ve komşusu karşı karşıya gelirken çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Komşusu, Tuna'nın kendilerini tehdit ettiğini ve “Dua edin İbrahim Tatlıses duymadı" dediğini öne sürdü.

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26 Ağustos gecesi Uskumruköy Mahallesi’nde bulunan sitenin bahçesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

İddiaya göre, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna’ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına giden site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Uğur Şen, oğlu ile kendilerini rahatsız ettiğini iddia ettiği gençlerle tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavganın büyümesi üzerine toplanan diğer komşular ve site güvenliği kavgayı ayırmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kavgada Uğur Şen’in kolu kırılırken karşı taraftan da bir kişinin burnu kırıldı.

“ADAMLARIM KOCANI ÖLDÜRMEK İÇİN BEKLİYOR”

Kavganın ardından iddiaya göre, Uğur Şen’in eşi Zübeyde Şen, Derya Tuna’ya giderek aracı olmasını istedi. Bu sırada Tuna tarafından tehdit edildiğini ve kendisine “Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız” dediğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Yaşanan olaylardan sonra Şen ailesinin siteden taşındığı öğrenildi.

DERYA TUNA’NIN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine Tuna’nın avukatı Alper Tunga Çevik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“26 Ağustos 2021’de gece yarısından sonra müvekkilimiz Derya Tuna’nın yaşadığı site içerisinde müvekkilin yeğeninin de mağdurlar arasında yer aldığı tartışma ile ilgili bugün basına yansıyan haberlerde müvekkilin adının geçmesi ve olayın şüphelisi olarak lanse edilmesi müvekkili derinden üzmüştür. Müvekkilin, yeğeninin şiddet gören kişilerden biri olması dışında olayla herhangi bir ilgisi yoktur. Konu yargıya taşınmış olup, çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.” (DHA)

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