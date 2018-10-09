Derya Tuna’dan canlı yayında flaş itiraf!

Derya Tuna, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kendisini aldattığını bunu da çiçekçideki kağıttan öğrendiğini hatta çalışan çocuğun korkudan kağıdı yediğini canlı yayında itiraf etti.

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‘4 Kadın Zamanı’ programında, sunucu Derya Tuna'dan büyük bir itiraf geldi. Tuna, uzun yıllar birliktelik yaşadığı İbrahim Tatlıses tarafından aldatıldığını, bir çiçek sayesinde öğrendiğini belirtti.

KORKUDAN KARTI YEDİ

Derya Tuna “23 sene önce tesadüfen girdiğim çiçekçide kocaman bir gül buketi gördüm. Bakmak istediğimde çiçekçi çocuk panik yaparak çiçeğin kartını benden kaçırdı, o sırada kartı yere düşürdü. Kartı okuduğumda çiçekleri İbrahim Tatlıses’in göndermek için hazırlattığını gördüm. Kartı delil olarak almak istediğimde ise çiçekçi çocuk İbrahim Bey'in ve benim korkumdan kartı yedi. Aldatılmaya ‘eyvallah’ demedim ve bitirdim” ifadelerini kullandı.

