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Derya Tuna’dan İdo Tatlıses’e destek
Derya Tuna’dan İdo Tatlıses’e destek
İbrahim Tatlıses'in popçu oğlu İdo Tatlıses, önceki gün bir AVM'de sevenleriyle buluştu. İdo'yu dinlemeye gelenler arasında annesi Derya Tuna da vardı.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 5 Ağustos 2018 - 11:35

İdo Tatlıses, önceki gün Kağıthane’de bulunan bir AVM’de hayranlarıyla buluştu. İki saat boyunca sahnede kalan Tatlıses, sevilen şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu. İdo'yu izlemeye gelenler arasında annesi Derya Tuna da vardı.

SAHNEDE PASTA KESTİLER

“Bileklerime Kadar Acıyo” adlı yeni single'ı Youtube'da 15 günde 16 milyon izlenme rekoruna ulaşan İdo Tatlıses'e sürpriz geldi. Tatlıses, binlerce hayranı ile sahnede 16 milyon için kutlama pastası kesti.

DERYA TUNA YALNIZ BIRAKMADI

İdo Tatlıses'in ilk AVM konserini izlemeye gelenler arasında annesi Derya Tuna da vardı. Oğlunun söylediği şarkılara sahnenin yanından eşlik eden Tuna, konser boyunca oğluna destek verd

Son güncelleme: 11:41 - 05.08.2018
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