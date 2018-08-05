Derya Tuna’dan İdo Tatlıses’e destek

İbrahim Tatlıses'in popçu oğlu İdo Tatlıses, önceki gün bir AVM'de sevenleriyle buluştu. İdo'yu dinlemeye gelenler arasında annesi Derya Tuna da vardı.

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İdo Tatlıses, önceki gün Kağıthane’de bulunan bir AVM’de hayranlarıyla buluştu. İki saat boyunca sahnede kalan Tatlıses, sevilen şarkılarıyla binlerce hayranını coşturdu. İdo'yu izlemeye gelenler arasında annesi Derya Tuna da vardı.

SAHNEDE PASTA KESTİLER

“Bileklerime Kadar Acıyo” adlı yeni single'ı Youtube'da 15 günde 16 milyon izlenme rekoruna ulaşan İdo Tatlıses'e sürpriz geldi. Tatlıses, binlerce hayranı ile sahnede 16 milyon için kutlama pastası kesti.

DERYA TUNA YALNIZ BIRAKMADI



İdo Tatlıses'in ilk AVM konserini izlemeye gelenler arasında annesi Derya Tuna da vardı. Oğlunun söylediği şarkılara sahnenin yanından eşlik eden Tuna, konser boyunca oğluna destek verd