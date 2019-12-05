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Derya Tuna’dan İdo’nun sevgilisine destek
Derya Tuna’dan İdo’nun sevgilisine destek
Derya Tuna, oğlu İdo'nun sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye destek verdi.
Emre ÇEVİK
Magazin 5 Aralık 2019 - 07:00

İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna önceki gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde gazeteciler ile karşılaşan Tuna, muhabirlerin fotoğraf isteğine “Bir saniye arkadaşlar, Yasemin’imin çantası da gözüksün” diyerek çantasının yerini değiştirerek poz verdi.

Habercilerin “Derya hanım, müstakbel gelininizi destekliyorsunuz. Evlilik yakın mı?” sorularını “Tabi ki oğlumun da, gelinimin de yanındayım. Onları her konuda destekliyorum. Ama evlilik ile alakalı bir durum henüz yok, her şey nasip, kısmet” diyerek cevaplandırdı.

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Son güncelleme: 07:10 - 05.12.2019