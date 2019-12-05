Derya Tuna’dan İdo’nun sevgilisine destek

İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı Derya Tuna önceki gün İstinyePark’da objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde gazeteciler ile karşılaşan Tuna, muhabirlerin fotoğraf isteğine “Bir saniye arkadaşlar, Yasemin’imin çantası da gözüksün” diyerek çantasının yerini değiştirerek poz verdi.

Habercilerin “Derya hanım, müstakbel gelininizi destekliyorsunuz. Evlilik yakın mı?” sorularını “Tabi ki oğlumun da, gelinimin de yanındayım. Onları her konuda destekliyorum. Ama evlilik ile alakalı bir durum henüz yok, her şey nasip, kısmet” diyerek cevaplandırdı.