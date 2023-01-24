Derya Uluğ’un yorumu Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Şarkıcı Derya Uluğ'un Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile oynadığı dünkü maçta Arao için yaptığı yorum sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe Ümraniyespor’u 2-1 mağlup ederken, şarkıcı Derya Uluğ, Twitter hesabından sarı-lacivertli futbolcu Arao için “Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir hafta sıkı çalışsam ben de Arao kadar oynarım galiba” yorumunu yaptı.

Uluğ’un bu paylaşımı sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçeliler, Arao’nun takımın en çalışkan isimlerinden biri olduğunu vurguladı.

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