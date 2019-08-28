Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ nereli ve kaç yaşında?

Derya Uluğ, 1986 doğumludur. 2016 yılında Okyanus isimli albüm ile müzik dünyasına adım atan Derya Uluğ hakkında merak edilenler haberimizde... Derya Uluğ nereli ve kaç yaşında?

“Okyanus”, “Canavar”, “Nabız 180”, ve “Ne Münasebet” isimli şarkılarıyla büyük beğeni kazanan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Derya Uluğ hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Derya Uluğ kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu…

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ, 21 Şubat 1986 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Müziğe olan yeteneğini küçük yaşlardan itibaren göstermeye başlayan Derya Uluğ, 8 yaşındayken ünlü bir radyo tarafından yapılan ses yarışmasına katılmış ve birinci olmuştur. Daha sonra İzmir Musiki Derneği Çocuk korosuna başlamıştır. 15 yaşında Dokuz Eylül Üniversitesi bölüm başkanından şan dersleri almaya başlayan Derya Uluğ, Muğla Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yaparak eğitimini tamamlamıştır.



Müzisyen bir arkadaşı sayesinde Ebru Gündeş ile çalışmaya başlamış ve yaklaşık 3.5 yıl kadar vokalistliğini yapmıştır. Ardından 2016 yılında ‘Okyanus' isimli albüm ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmıştır.