Derya’dan Nejat İşler selfiesi

İlişkilerinin üçüncü yılını yaşayan Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu gözlerden uzakta sürdürdüklerini aşklarının mutlu anlarını, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine de ulaştırıyor.

Gözlerden uzakta yaşadıklarını ilişkilerini evlilikle taçlandıracakları konuşulan ikili şimdilik bu konuda bir açıklama yapmazken sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçilerini mutlu etti. Birlikte geçirdikleri tatillerinde meslektaşları Nejat İşler’e rastlayan Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu o anı ölümsüzleştirdi ve çektikleri selfieyi takipçileriyle paylaştı. Şensoy, bu paylaşımıyla Behzat Ç. dizisi ile yeniden kamera karşısına geçen İşler’in son halini de sevenleriyle paylaşmış oldu.