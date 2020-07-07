Devlet Kuşu filmi kaç yılında çekilmiştir? Devlet Kuşu konusu ne, oyuncuları kim?

Yeşilçam’ın klasik filmlerinden biri olan Devlet Kuşu, bu akşam yeniden televizyonda yayınlanacak. Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden biri olan Devlet Kuşu hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde…

Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve ilk kez 1980 yılında vizyona giren Devlet Kuşu, Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biri olmayı başarmıştır. İşte bu akşam televizyonda yayınlanacak Devlet Kuşu filminin konusu ve oyuncuları…

DEVLET KUŞU KONUSU

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur’u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat’la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya’nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa’nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo’ya benzettiği Mustafa’yı görür ve aşık olur.

Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya’ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur’dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya’yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur’a geri döner.

DEVLET KUŞU OYUNCULARI

Kemal Sunal – Mustafa

Serpil Çakmaklı – Aynur

Hüseyin Kutman – Zülfikar

Bülent Kayabaş – Sülo

Yadigar Ejder- Murat

Reha Yurdakul – Kahveci Taşkasaplı

Mehtap Ar – Hülya

Nermin Özses – Şöhret