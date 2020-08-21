Devlet Kuşu konusu ve oyuncuları… Devlet Kuşu filmi kaç yılında çekildi?

Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biri olan Devlet Kuşu, bu akşam yeniden televizyonda yayınlanacak. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan Devlet Kuşu hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde…
DEVLET KUŞU OYUNCULARI
Kemal Sunal – Mustafa
Serpil Çakmaklı – Aynur
Hüseyin Kutman – Zülfikar
Bülent Kayabaş – Sülo
Yadigar Ejder- Murat
Reha Yurdakul – Kahveci Taşkasaplı
Mehtap Ar – Hülya
Nermin Özses – Şöhret
DEVLET KUŞU KONUSU
Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar. Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur.
Ailesinin baskısıyla Zülfikar ve Hülya'ya yakınlaşmaya başlayan Mustafa gün geçtikçe Aynur'dan ve arkadaşlarından kopmaktadır. Ailesini fakirlikten kurtarmak için Hülya'yla evlenmeyi düşünen Mustafa sonunda paranın mutluluk getirmeyeceğinin farkına varır ve mahallesine, Aynur'a geri döner.