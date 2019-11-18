Devon Windsor, Johnny Barbara ile evlendi

Victoria’s Secret’ın ABD’li modeli Devon Windsor, 3 yıldır birlikte olduğu Avustralyalı tekstil milyoneri Johnny Dex Barbara ile New York’ta evlendi.

New York’ta kıyılan nikahtan sonra çift, arkadaşlarıyla birlikte soluğu Karayipler’in St. Barts Adası’nda aldı. Yakın arkadaşlarıyla 3 gün 3 gece süren eğlence düzenleyen çifti Victoria’s Secret modelleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Düğünde Devon ve yeni nesil model arkadaşları sahili podyuma çevirirken, Devon, düğün boyunca arkadaşlarına, kendi adını verdiği markasının bikini ve mayolarını giydirdi. 25 yaşındaki model böylece iş ve eğlenceyi birleştirip hem düğün hem de reklamını yaptı.

