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Devon Windsor, Johnny Barbara ile evlendi
Devon Windsor, Johnny Barbara ile evlendi
Victoria's Secret modeli Devon Windsor, Avustralyalı milyoner Johnny Barbara ile New York'ta evlendi, Karayipler'in St. Barts adasında ise 3 gün 3 gece süren kutlama yaptı.
Magazin 18 Kasım 2019 - 15:22

Victoria’s Secret’ın ABD’li modeli Devon Windsor, 3 yıldır birlikte olduğu Avustralyalı tekstil milyoneri Johnny Dex Barbara ile New York’ta evlendi.
New York’ta kıyılan nikahtan sonra çift, arkadaşlarıyla birlikte soluğu Karayipler’in St. Barts Adası’nda aldı. Yakın arkadaşlarıyla 3 gün 3 gece süren eğlence düzenleyen çifti Victoria’s Secret modelleri ve dostları yalnız bırakmadı.
Düğünde Devon ve yeni nesil model arkadaşları sahili podyuma çevirirken, Devon, düğün boyunca arkadaşlarına, kendi adını verdiği markasının bikini ve mayolarını giydirdi. 25 yaşındaki model böylece iş ve eğlenceyi birleştirip hem düğün hem de reklamını yaptı.