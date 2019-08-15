Devran Çağlar kimdir? Devran Çağlar kaç yaşında?

Bir dönem Bülent Ersoy'a rakip olarak görülen şarkıcı Devran Çağlar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçmişte büyük bir üne sahip olan Çağlar 3 sinema filminde de rol aldı. İşte Devran Çağlar hakkında merak edilenler…

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Devran Çağlar, 1963 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Albümleri, Seni Unutamadım, Kırık Hançer, Sahte Sevgililer, Gönlüm Senindir, Gittin, Devran Çağlar 96, Öldürürüm Kendimi, Ayrıldık. Bir Kadın Yüzünden, İtirazım Var ve Acılar İçinde sinema filmlerinde de rol almıştır.