Devrim Nas: Doktorlar çok kıymetli bir iş ama…

Devrim Nas: Doktorlar çok kıymetli bir iş ama…

Ekran macerasının bitmesinin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen halen akıllardan çıkmayan Doktorlar dizisinin iki ismi bir araya geldi ve sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Normalleşme sürecinin ardından pek çok ünlü isim kendisini tatil beldelerine attı. Sosyal medya hesaplarından tatillerine dair paylaşımlar yapan isimler arasına oyuncu Devrim Nas da katıldı.

Doktorlar dizisinde birlikte oynadığı Bekir Aksoy ile bir araya gelen Devrim Nas, o ana dair bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve altına da şu notu düştü:

“Doktorlar bizim için çok kıymetli bir iş ama bizim dostluğumuz bunun dışında otuz yıla uzanıyor”