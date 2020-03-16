Devrim Nas kimdir? Devrim Nas nereli ve kaç yaşında?

Devrim Nas, 1972 doğumludur. Doktorlar isimli dizide canlandırdığı Arslan İbrahimoğlu karakteri ile geniş kitlelerce tanınan Devrim Nas hakkında merak edilenler haberimizde... Devrim Nas nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde rol alan Devrim Nas hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Devrim Nas kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DEVRİM NAS KİMDİR?

Devrim Nas, 10 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (Lisans ve Yüksek Lisans) Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü’nde bir süre eğitmenlik yapmıştır.

Kameralar karşısına ilk kez Yaz Evi dizisi ile geçen Devrim Nas; Osman Amcanın Elleri, Bizim Aile, Ruhsar, İkinci Bahar, Zeybek Ateşi, Melekler Adası, Sis Ve Gece, Doktorlar, Mavi Gözlü Dev, Ece, Makber, Karakol gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinde yer alan Devrim Nas, 1.91 metre boyunda, 83 kilo ve Oğlak burcudur.

Devrim Nas’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Yeni Hayat (TV Dizisi)

2018 – Vatanım Sensin (Stefanos) (TV Dizisi)

2011 – Karakol (Ömer) (TV Dizisi)

2009 – Makber (Hazar) (TV Dizisi)

2008 – Ece (Ömer) (TV Dizisi)

2007 – Doktorlar (Arslan) (TV Dizisi)

2007 – Mavi Gözlü Dev (Sinema Filmi)

2006 – Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar (Özgür) (Sinema Filmi)

2006 – Sis ve Gece (Sinan) (Sinema Filmi)

2004 – Melekler Adası (Hasan) (TV Dizisi)

2002 – ZeybekAteşi (Levent) (TV Dizisi)

2000 – Delikanlı (TV Dizisi)

1999 – Gecenin Korkuluğu (Sinema Filmi)

1998 – İkinci Bahar (Murat) (TV Dizisi)

1998 – Leoparın Kuyruğu (Vural) (Sinema Filmi)

1997 – Ruhsar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1996 – Cafe Casablanca (TV Dizisi)

1995 – Osaman Amcanın Elleri (Tv Dizisi)

1995 – Bizim Aile (Kaya) (TV Dizisi)

1994 – Yaz Evi (TV Dizisi)