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Oyuncu Devrim Özkan babası için dua istedi

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde 'Songül' karakterini canlandıran Devrim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının trafik kazası geçirdiğini söyleyerek takipçilerinden dua istedi.

Yayınlanma: 16:22 - 11 Ocak 2023 Güncellenme:
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Oyuncu Devrim Özkan babası için dua istedi

Devrim Özkan’ın babası trafik kazası geçirdi. Haberi alır almaz hastaneye koşan Özkan, babasının elini tuttuğu bir fotoğrafı Instagram hesabından “Şükür” notuyla paylaştı.

Oyuncu, Twitter hesabından da bir paylaşım yaparak yaşananları anlattı:

“Arayan soran herkese teşekkür ederim. Babam önemli bir trafik kazası geçirdi maalesef. Ama şükür şu an durumu iyi diyebiliriz. Bolca duaya ihtiyacımız var sadece en güzel şekilde toparlayabilmemiz için.”

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