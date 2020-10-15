Dexter, 9. sezonuyla ekranlara dönüyor

İlk olarak 2006 yılında izleyici karşısına çıkan ve 2013 yılında 8. sezonu ile veda eden Dexter, geri dönmeye hazırlanıyor. Dizi dünyasının en beğenilen karakterlerinden biri olan Michael C. Hall’un canlandırdığı Dexter önümüzdeki yılın sonbaharında izleyici ile buluşacak.

Ekranların fenomen dizi karakterlerinde Dexter, 7 yıllık aradan sonra yeni bölümlerle geri dönüyor. En son 22 Eylül 2013'te 8. sezonuyla final yapan Dexter, 9. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Sosyal medya hesabından attığı bir tweet ile dönüşünü duyuran Dexter, hayranlarını heyecanlandırdı.

DEXTER YENİ BÖLÜMLERİ DUYURULDU

İlk olarak 1 Ekim 2006’da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikan drama dizisinin 2021 sonbaharında 10 bölümlük bir sezonla yeniden ekranda olacağı duyuruldu.

Showtime’ın Eğlence Departmanı’nın Başkanı Gary Levine, “Dexter hem hayranları hem de bizim için çok özel bir dizi. Kanalımızı tanınır hale getirdi” dedi.

Levine, dizinin başyazarı Clyde Phillips ve Hall’un hikayeyi orijinaline yakışacak şekilde ileriye taşıyacak fikirleri olduğunu ifade etti.

DEXTER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dexter, bir Amerikan drama dizisidir. Dizideki baş karakter Dexter Morgan, Miami Metro Polis Departmanı'nda çalışmaktadır. Kendisi bir kan sıçrama analizcisi olarak görev yapmaktadır. Ancak Dexter Morgan'ın bilinmeyen gizli bir yaşamı daha vardır. Kimsenin bilmediği bu gizli hayatında bir seri katil olarak yaşamaktadır. Bu esrarengiz hikaye, Darkly Dreaming Dexter adlı romandan uyarlanmıştır. Darkly Dreaming Dexter romanı, Jeff Lindsay'ın Dexter romanlarının ilkidir.