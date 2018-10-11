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Diane Morgan, Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününde konukların ped kullandığını iddia etti
Diane Morgan, Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününde konukların ped kullandığını iddia etti
Ünlü komedi oyuncusu Diane Morgan dün katıldığı bir radyo programında ilginç bir açıklama yaptı. Morgan'a göre kraliyet düğününde konukların tuvalete gitmemeleri ve ped kullanmaları istenmiş...
Magazin 11 Ekim 2018 - 15:53

Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünlerinin üzerinden beş ay geçmesine rağmen hala törenin etkileri devam ediyor. Her geçen gün yeni bir bilginin ortaya atıldığı düğün hakkında, dün de komedi oyuncusu Diane Morgan ilginç bir iddiada bulundu.

Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs'ta evlenmişti.

Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs’ta evlenmişti.

Ünlü oyuncu Morgan, kraliyet düğününde, törenden önce konuklara, güvenlik gerekçesiyle tuvalete gitmemeleri ve bu nedenden dolayı da hijyenik ped kullanmaları gerektiği konusunda uyarıldıklarını belirtti. Victoria ve David Beckham, Amal ve George Clooney, Serena Williams gibi isimlerin de uyarıldığını, hatta sadece kadın konukların değil, erkeklerden de böyle bir talepte bulunulduğundan bahsetti….

Davetliler arasında Victoria ve David Beckham da vardı.

Davetliler arasında Victoria ve David Beckham da vardı.

Ricky Gervais' nin radyo programına konuk olan Morgan’ın iddiaları ne kadar doğru bilemiyoruz ama kraliyet yetkilileri düğün öncesi konuklardan çeşitli isteklerde bulunmuştu.

Bir diğer çift ise

Bir diğer çift ise Amal ve George Clooney idi.

Ünlü komedi oyuncusu Diane Morgan...

Ünlü komedi oyuncusu Diane Morgan…

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey

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