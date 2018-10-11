Diane Morgan, Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününde konukların ped kullandığını iddia etti

Ünlü komedi oyuncusu Diane Morgan dün katıldığı bir radyo programında ilginç bir açıklama yaptı. Morgan'a göre kraliyet düğününde konukların tuvalete gitmemeleri ve ped kullanmaları istenmiş...

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğünlerinin üzerinden beş ay geçmesine rağmen hala törenin etkileri devam ediyor. Her geçen gün yeni bir bilginin ortaya atıldığı düğün hakkında, dün de komedi oyuncusu Diane Morgan ilginç bir iddiada bulundu.

Ünlü oyuncu Morgan, kraliyet düğününde, törenden önce konuklara, güvenlik gerekçesiyle tuvalete gitmemeleri ve bu nedenden dolayı da hijyenik ped kullanmaları gerektiği konusunda uyarıldıklarını belirtti. Victoria ve David Beckham, Amal ve George Clooney, Serena Williams gibi isimlerin de uyarıldığını, hatta sadece kadın konukların değil, erkeklerden de böyle bir talepte bulunulduğundan bahsetti….

Ricky Gervais' nin radyo programına konuk olan Morgan’ın iddiaları ne kadar doğru bilemiyoruz ama kraliyet yetkilileri düğün öncesi konuklardan çeşitli isteklerde bulunmuştu.