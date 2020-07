Didem Balçın: Bu tam evliyiz mutluyuz fotosu

Karantina döneminde uzun zamandır aşk yaşadığı avukat nişanlısı Can Aydın ile nikah masasına oturan Balçın, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı.

Birlikteliklerinin başında çekilmiş bir selfielerini takipçilerinin beğenisine sunan Didem Balçın, bu karenin altına yazdıklarıyla dikkat çekti. Balçın ilişkilerinin başındaki bu kare üzerinden şu satırları paylaştı:

“Aslında her şey ilk gününde belli ediyor kendini… ilk fotoğrafımızda aramızda gülüp “bu tam evliyiz, mutluyuz fotosu…” demiştik… Şimdi evliyiz ve mutluyuz. Beni her gün öyle mutlu ediyorsun ki; seni her gün daha mutlu edesim geliyor. Senin doğum günün ama en büyük hediye bana geldi. İyi ki doğdun her şeyim. Mütemmim cüz'üm.. Dostum, kocam… Çok şükür, çok şükür, çok şükür”