Didem Balçın’dan müjdeli haber geldi

Oyuncu Didem Balçın, aylar önce gittiği bir baby shower’da ‘Mom’ (Anne) yazılı bir maskeyle poz verdi. O pozu aylar sonra Instagram hesabından paylaşan Balçın, yaşadığı bebek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

“HUZURLA VE SAĞLIKLA GEL MİNİK”



Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan oyuncu “Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı… Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz, Allah isteyen herkese nasip etsin bu duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize” dedi.

