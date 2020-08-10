Didem Ceran kimdir? Didem Ceran’ın mesleği nedir, aslen nerelidir?

Didem Ceran'ın adı son günlerde magazin gündeminde sıkça anılıyor. Bir dönem Survivor yarışmasıyla da ekranlarda yer alan Didem Ceran, Instagram paylaşımlarıyla da tanınıyor. Peki Didem Ceran kimdir? Didem Ceran'ın mesleği nedir, kaç yaşında ve nerelidir?

1981 doğumlu olan Didem Ceran’ın hayatı merak ediliyor. Zaman zaman magazin gündeminde de adı geçen Didem Ceran’ın hayatı hakkındaki bilgiler haberimizde…

DİDEM CERAN KİMDİR?

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında ‘Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.